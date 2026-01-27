Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Sayısı Arttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından Çağlayan ailesini tehdit ettiği belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K. (31) Şanlıurfa’da yakalandı. İstanbul’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak’ta iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışmasında, 15 yaşındaki E.Ç.’nin sustalı bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası aileye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada daha önce 5 kişi tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklamayla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

