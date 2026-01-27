Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Sayısı Arttı

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 6’ya çıktı.

Atlas Çağlayan Cinayetinde Yeni Gelişme: Tutuklu Sayısı Arttı
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından Çağlayan ailesini tehdit ettiği belirlenen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K. (31) Şanlıurfa’da yakalandı. İstanbul’a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak’ta iki grup arasında çıkan 'yan bakma' tartışmasında, 15 yaşındaki E.Ç.’nin sustalı bıçakla yaraladığı Atlas Çağlayan hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrası aileye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada daha önce 5 kişi tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklamayla birlikte dosyadaki toplam tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Atlas Çağlayan
ÇOK OKUNANLAR
