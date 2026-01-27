Ufuk Özkan'ın 15 Yıl Önce Organ Nakli Bölümündeki Hastaları Ziyaret Ettiği Görüntüler Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2023 yılı Temmuz ayında Ufuk Özkan, siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurdu. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan ünlü oyuncunun genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildi. Özkan'ın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadı.

Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alınırken Özkan, donör arayışı konusunda bilgilendirildi. 10 Ocak günü tekrardan rahatsızlanarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özkan için canlı donör bulunması için sürecin aciliyetle devam ettiği öğrenildi. Bu süreçte 3 donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenirken henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmedi, yasal süreçler tamamlanmadığı belirtildi.

15 YIL ÖNCE ORGAN NAKLİ OLANLARI ZİYARET ETMİŞ

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan 2011 yılında Antalya'ya gelerek Antalya Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Bölümü'ndeki hastaları ziyaret etti. Burada nakil olan ve olacak hastaları ile vakit geçiren Özkan, hastalara moral verdi. Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteği üzerine olduğunu belirten Ufuk Özkan, sadece televizyon da insanları güldürmenin dışında burada bire bir umutlu ve güçlü insanların yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Özkan, "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi.

Ayrıca Özkan bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını ifade etti.

