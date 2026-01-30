Fatih Ürek'ten Acı Haber! Neşesiyle Hatırlanacak...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan sanatçı Fatih Ürek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Ürek, 15 Ekim 2025’ten bu yana hastanede tedavi altındaydı. Edinilen bilgilere göre Ürek, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966’da Erzurum’da doğan Fatih Ürek, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti. Sahne hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüranlık yaparak adım atan Ürek, daha sonra müziğe yöneldi. Bursa’daki gazinolarda sahne aldıktan sonra İstanbul’a taşındı. 1993 yılında yayımladığı Yaktı Yaktı albümüyle müzik kariyerine başlayan Ürek, özellikle Bülent Ersoy’un 'Sefam Olsun' eserine yaptığı yorumla geniş kitlelerin dikkatini çekti. Sen İki Gözümsün albümüyle pop ve Türk sanat müziğini bir araya getiren sanatçı, 'Hadi Hadi', 'Hayde', 'Sus' ve 'Üçyüz Beşyüz' gibi şarkılarla tanındı.

Renkli sahne performanslarıyla fantezi-pop müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan Ürek, televizyon dünyasında da sunuculuk yaptı, dizilerde rol aldı ve yarışma programlarında jüri üyeliği üstlendi.