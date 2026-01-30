Adana ve Mersin'i Kuvvetli Yağış Vurdu... Dereler Taştı, Yollar Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Doğu Akdeniz’de etkili olan kuvvetli yağış, Adana ve Mersin’de yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı, dereler taştı ve maddi hasar meydana geldi.

Adana’da sabah saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde ulaşımı zorlaştırdı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

YOLA KAYA PARÇALARI DÜŞTÜ

Saimbeyli ilçesi Obrukbeli Geçidi mevkisinde yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları kara yoluna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Saimbeyli–Tufanbeyli yolunun kaya parçaları nedeniyle kapanan şeridini açmak için çalışma başlattı.

Feke ilçesinde ise Tapan mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

MERSİN'DE DERELER TAŞTI

Mersin’de de etkili olan kuvvetli yağış, özellikle Mezitli ilçesinde taşkınlara yol açtı. Mezitli Deresi’nin taşması sonucu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı trafiğe kapatıldı, bölgede bulunan yaklaşık 20 araç su altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Mezitli Belediyesi ekipleri, taşkının yaşandığı bölgede tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar ve bölgedeki son durum dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde de yağış nedeniyle Alata, Kargıcak ve Tömük dereleri taştı. Dağlı Mahallesi’nde ise menfez köprünün yıkıldığı bildirildi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin için de kuvvetli yağış uyarısını yineledi.

Kaynak: AA