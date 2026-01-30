Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan Aşkında Soğuk Rüzgarlar: Büyük Aşk Bitti mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir ekranların dikkat çeken yapımlarından İnci Taneleri dizisinde rol alan Kubilay Aka, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Aka’nın yaklaşık iki yıldır meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişki, bu kez ayrılık iddialarıyla konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin evlilik yolunda ilerlediği konuşulurken, Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medya hesabından Kubilay Aka ile birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması dikkatlerden kaçmadı. Bu hamle, takipçiler arasında “ayrılık mı var?” sorularını beraberinde getirdi. Öte yandan çiftin birbirlerini sosyal medyada takip etmeye devam etmesi ve Kubilay Aka’nın paylaştığı mutlu anlara ait fotoğrafları silmemesi, kafaları daha da karıştırdı.

AŞKTA KRİZ Mİ YAŞANIYOR?

Kubilay Aka’nın daha önce yaptığı açıklamalarda sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getirmesi, iddiaların ardından yeniden gündeme geldi. Ancak ünlü çiftten ayrılık söylentilerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANMIŞTI

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerinin ilk dönemlerinde de benzer bir krizle gündeme gelmişti. O dönemde karşılıklı olarak paylaşımlarını kaldıran ve birbirlerini takipten çıkan çift, kısa süre sonra barışarak yeniden bir araya gelmişti. Ayrılığın yalnızca iki gün sürdüğü o süreç, hayranlarının hafızasında yer etmişti.

