Epstein Dosyaları Açıldı: Skandal, Avrupa Saraylarına Kazar Uzandı

ABD’de “reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma” suçlarıyla tutuklu yargılanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yürütülen soruşturmaya ait milyonlarca sayfalık belge seti kamuoyuna açıldı. Adalet Bakanlığı’nın paylaştığı dosyalar, yalnızca ABD siyasetini değil, Avrupa monarşilerini ve uluslararası diplomasiyi de sarsan iddialar içeriyor.

MİLYONLARCA SAYFA, BİNLERCE GÖRÜNTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein soruşturmasına ilişkin yaklaşık üç milyon sayfa belgeyi, 180 bin fotoğrafı ve 2 bin videoyu cuma günü erişime açtı. Belgelerde Epstein’ın yüksek profilli isimlerle yaptığı e-posta yazışmaları ve temasları yer alıyor. Dosyaların açıklanması, özellikle Avrupa’daki kraliyet ailelerinde deprem etkisi yarattı.

KRALİYET AİLELERİNDEN TANIDIK İSİMLER

Belgelerde, Epstein’ın hukuki sorunlar yaşadığı dönemde temas kurduğu kişiler arasında Avrupa’nın önde gelen monarşilerinden isimler bulunuyor. Tüm kraliyet unvanları elinden alınan eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten Windsor’un yanı sıra Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, Danimarka Kralı Frederik ve İsveç Prensesi Sofia’nın adları da dosyalarda geçiyor.

Danimarka Kralı Frederik’in adının belgelerde iki kez yer aldığı, prens olduğu dönemde Epstein bağlantılı bir iş insanıyla görüştüğü ve bir akşam yemeği davet listesinde isminin bulunduğu belirtiliyor. Danimarka Kraliyet Sarayı ise Kral Frederik’in Epstein ile hiç tanışmadığını savundu.

İsveç Prensesi Sofia’nın ise 2012 yılında Epstein’ın özel davetlisi olarak New York’ta bir film gösterimine katıldığı iddia ediliyor. 2010 tarihli bir e-postada Prenses’ten “bizim Sofia’mız” ifadesiyle söz edilmesi dikkat çekti.

NORVEÇ’TE PRENSES ÖZÜR DİLEDİ

Belgelerde en sık adı geçen isimlerden biri Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit oldu. Prenses’in adının dosyalarda binden fazla kez geçtiği, 2011-2013 yılları arasında Epstein ile görüştüğü ve dört gece evinde kaldığı iddia edildi. Belgelerde yer alan bir e-postada Prenses’in Epstein’a “(Epstein) Beni hep gülümsetiyorsun. Çünkü beynimi gıdıklıyorsun” dediği görüldü.

Skandal sonrası Norveç medyasına konuşan Prenses Mette-Marit, “Epstein ile herhangi bir şekilde iletişim kurduğum için pişman olduğumu belirtmek isterim. Bu durum son derece utanç verici” diyerek özür diledi.

ESKİ PRENS ANDREW BELGELERİN MERKEZİNDE

İngiltere’de daha önce Epstein bağlantıları nedeniyle kraliyet ailesinden dışlanan eski Prens Andrew, yeni belgelerde de öne çıkan isimlerden biri. 2010 yılında Epstein ile e-posta yoluyla yazıştığı görülen Andrew’un, bir mesajda “Buraya, BP’ye (Buckingham Sarayı) gelirsen çok memnun olurum. Kiminle gelmek istersen gel” ifadelerini kullandığı yer alıyor.

Başka bir belgede ise Epstein’ın Andrew’u 26 yaşındaki Rus bir kadınla akşam yemeğine davet ettiği belirtiliyor. Gelişmeler üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Andrew’un ABD Kongresi’nde ifade vermesi gerektiğini ima ederek, “Bilgisi olan herkes, kendilerinden hangi biçimde istenirse istensin, bu bilgiyi paylaşmaya hazır olmalı” dedi.

ÜST DÜZEY BİR İSTİFA GELDİ

Epstein dosyalarında yalnızca kraliyet mensupları değil, siyaset ve diplomasi dünyasından isimler de yer alıyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun Dışişleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Lajcak’ın Epstein ile yazışmaları olduğu ortaya çıktı. Yazışmalarda “kadınlar ve jeopolitik meseleler” dahil birçok konuda kişisel sohbetler yapıldığı görülüyor.

Slovakya Haber Ajansı TASR’ye göre muhalefetin ortak istifa çağrısı sonrası Lajcak görevinden ayrıldı. Başbakan Fico da istifayı kabul ettiğini açıkladı.

TRUMP’TAN İLK YANIT: AKLANMIŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir gündeminde olan Epstein meselesi hakkında belgelerin açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu. Trump, “Bazı çok önemli kişiler bana bunun (belgelerin) beni aklamakla kalmayıp, insanların umduğunun tam tersi olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Ancak New York Times’a göre Trump’ın adı belgelerde en az 4 bin 500 kez geçiyor. Adalet Bakanlığı ise dosyaların bir bölümünün “2020 seçimlerinden hemen önce FBI’a sunulan ve Başkan Trump’a yönelik gerçek dışı ve sansasyonel iddialar” içerdiğini açıkladı. Trump, Epstein ile yakın dost olduğu iddialarını daha önce defalarca reddetmişti.

SOMALİLAND AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Belgelerde öne çıkan bir diğer başlık ise Somaliland oldu. Epstein ve çevresinin, yalnızca İsrail tarafından tanınan Somaliland’ı yıllar önce stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdiği anlaşılıyor. 2012 tarihli bir e-postada “Suudi pazarına doğrudan erişim. Sevkiyat kolay. Minimum nakliye. Yine Somaliland. Su kaynakları zaten haritalandırılmış vb” ifadeleri yer alıyor.

Başka bir yazışmada ise Somaliland’de “SOMALIWOOD STUDIOS” adlı bir stüdyo kurulması öneriliyor. Afrika Boynuzu’nda yer alan Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi