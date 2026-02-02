Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
ABD’de Fed’e ve olası hükümet kapanmasına yönelik endişelerin azalması ile Beyaz Saray–Tahran hattında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi altın fiyatlarını baskıladı. Kar satışlarıyla birlikte gram ve ons altın haftaya düşüşle başladı.
Altın piyasası 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahına değer kaybıyla giriş yaptı. ABD’de Fed politikalarına ve olası hükümet kapanmasına ilişkin endişelerin hafiflemesi, ayrıca Beyaz Saray ile Tahran arasında yeniden müzakere ihtimalinin konuşulmaya başlanması, yatırımcıları kâr satışına yöneltti. Bu gelişmeler satış baskısını artırdı. Günün ilk saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın fiyatı 6.545 liraya kadar çekildi.
İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…
Gram Altın
Alış: 6.541,8690
Satış: 6.545,2260
Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.656,71
Satış: 4.659,82
Çeyrek Altın
Alış: 10.466,99
Satış: 10.701,44
Cumhuriyet Altını
Alış: 41.867,96
Satış: 42.674,87
Tam Altın
Alış: 45.422,00
Satış: 46.317,00
Yarım Altın
Alış: 20.912,17
Satış: 21.443,93
Ziynet Altını
Alış: 41.955,46
Satış: 42.756,71
Ata Altın
Alış: 47.964,15
Satış: 49.286,21
14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.853,26
Satış: 5.119,04
22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.357,08
Satış: 6.730,92
Gremse Altın
Alış: 113.206,00
Satış: 115.882,00
Kaynak: Haber Merkezi