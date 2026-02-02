Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı

ABD’de Fed’e ve olası hükümet kapanmasına yönelik endişelerin azalması ile Beyaz Saray–Tahran hattında müzakere ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi altın fiyatlarını baskıladı. Kar satışlarıyla birlikte gram ve ons altın haftaya düşüşle başladı.

Son Güncelleme:
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahına değer kaybıyla giriş yaptı. ABD’de Fed politikalarına ve olası hükümet kapanmasına ilişkin endişelerin hafiflemesi, ayrıca Beyaz Saray ile Tahran arasında yeniden müzakere ihtimalinin konuşulmaya başlanması, yatırımcıları kâr satışına yöneltti. Bu gelişmeler satış baskısını artırdı. Günün ilk saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın fiyatı 6.545 liraya kadar çekildi.

İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

Gram Altın
Alış: 6.541,8690
Satış: 6.545,2260

Ons Altın (Dolar)
Alış: 4.656,71
Satış: 4.659,82

Çeyrek Altın
Alış: 10.466,99
Satış: 10.701,44

Cumhuriyet Altını
Alış: 41.867,96
Satış: 42.674,87

Tam Altın
Alış: 45.422,00
Satış: 46.317,00

Yarım Altın
Alış: 20.912,17
Satış: 21.443,93

Ziynet Altını
Alış: 41.955,46
Satış: 42.756,71

Ata Altın
Alış: 47.964,15
Satış: 49.286,21

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.853,26
Satış: 5.119,04

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.357,08
Satış: 6.730,92

Gremse Altın
Alış: 113.206,00
Satış: 115.882,00

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar… Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar…
Altın ve Gümüşte Sert Düşüş... Güvenli Liman Neden Çatladı? Altın ve Gümüşte Sert Düşüş... Güvenli Liman Neden Çatladı?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket! Belediye Başkanı Ölümden Döndü Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket!
Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor
Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek