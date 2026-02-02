Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasası 2 Şubat 2026 Pazartesi sabahına değer kaybıyla giriş yaptı. ABD’de Fed politikalarına ve olası hükümet kapanmasına ilişkin endişelerin hafiflemesi, ayrıca Beyaz Saray ile Tahran arasında yeniden müzakere ihtimalinin konuşulmaya başlanması, yatırımcıları kâr satışına yöneltti. Bu gelişmeler satış baskısını artırdı. Günün ilk saatlerinde ons altın 4.659 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın fiyatı 6.545 liraya kadar çekildi.

İşte 2 Şubat 2026 güncel altın fiyatları…

Gram Altın

Alış: 6.541,8690

Satış: 6.545,2260

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.656,71

Satış: 4.659,82

Çeyrek Altın

Alış: 10.466,99

Satış: 10.701,44

Cumhuriyet Altını

Alış: 41.867,96

Satış: 42.674,87

Tam Altın

Alış: 45.422,00

Satış: 46.317,00

Yarım Altın

Alış: 20.912,17

Satış: 21.443,93

Ziynet Altını

Alış: 41.955,46

Satış: 42.756,71

Ata Altın

Alış: 47.964,15

Satış: 49.286,21

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.853,26

Satış: 5.119,04

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.357,08

Satış: 6.730,92

Gremse Altın

Alış: 113.206,00

Satış: 115.882,00

