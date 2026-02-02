Karadeniz'de Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 12.47'de Karadeniz'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin merkez üssünü Azak Denizi olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 4.7.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 12.47'de meydana gelen depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.
