Karadeniz'de Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Karadeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 12.47'de meydana gelen depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.9 olarak paylaştı.

