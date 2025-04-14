Trump'tan Türkiye İçin 'F-35' Hamlesi! Netanyahu Çıldırdı, Atina Alarma Geçti

Türkiye'nin sipariş ettiği ve ödemesini yaptığı F-35 savaş uçakları, hem ülkeye teslim edilmedi, hem de ücreti iade edilmedi. Joe Biden döneminde ABD Kongresi'nde kuvvetli itirazların olduğu satışla ilgili yeni yönetimin tavrının ne olacağı merak konusu oldu. ABD medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu ve Türkiye'ye F-35 satışına sıcak baktığını yazdı.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Amerikan Fox News kanalındaki haberde Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıp F-35 savaş uçaklarının satış sürecini tekrar başlatmayı düşündüğü bildirildi. Bu haberin ardından iddia dünya gündemine düşerken, iki ülkenin medyasından sert bir tepki geldi.

YUNANİSTAN MEMNUN DEĞİL

Yunanistan medyası, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 satışının onaylanmasına ilişkin iddiaları gündemine alarak bunun olası sonuçlarıyla ilgili olumsuz görüşlere yer verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engellemek istediği ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığı da aynı haberde iddia edildi. Ayrıca Atina'nın kıyı karşısında böyle bir güç istemediği ve gerçekleşmemesi için alarma geçtiğine de yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

'NETANYAHU TRUMP'IN FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR'

Alman gazetesi Frankfurter Rundschau da Trump'ın Türkiye'ye F-35 satma ihtimalinin dahi İsrail'i alarma geçirdiğini aktardı. Netanyahu'nun ABD'den fikrini değiştirmesini istediği öne sürülen haberde, Trump'ın fikir değişikliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından yaşanmasına da dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi