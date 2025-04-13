Trump’ın 'Göçmen' Planı Beyaz Saray’dan Sızdı, Yıl Sonuna Kadar…

Washington Post'un bir süre yönetimde yer alan ve görevinden ayrılan federal bir yetkiliye dayandırdığı haberinde yer alan Trump yönetimine ilişkin bir iddia gözleri yeniden Trump’ın üzerine çevirdi. İddiaya göre Donald Trump yönetimi, 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trump’ın yıl sonuna kadar bu hedefine ulaşmak için agresif bir tutum sergilediği öne sürülürken, Beyaz Saray'ın ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı’nda da çalışmalar başlatıldığı kulisler arasında.

30 ÜLKE İLE GÖRÜŞÜYOR

Trump yönetiminin göçmenleri üçüncü ülkelere göndermek için en az 30 ülkeyle görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

YASA DEVREYE SOKMUŞTU

Öte yandan daha önce düzensiz göçmenlere ilişkin çeşitli açıklamalar yapan Trump, "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için "Yabancı Düşmanlar Yasası" yetkisini devreye sokmuştu.

Kaynak: AA