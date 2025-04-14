Husiler Duyurdu! Bir Ayda ABD'nin Saldırılarında 123 Sivil Öldü

Yemen'deki Husiler, 16 Mart’tan beri ABD tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 123 sivilin hayatını kaybettiğini, 247 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Husiler Duyurdu! Bir Ayda ABD'nin Saldırılarında 123 Sivil Öldü

Yemen'deki İran destekli Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak başkent Sana’nın Beni Matar ilçesindeki Metna bölgesindeki "Suvari Seramik Fabrikası"na düzenlenen saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 5’i çocuk ve biri kadın, 30 kişi de yaralandı.

Söz konusu saldırının, "ABD-İsrail eksenli güçlerin işlediği yeni bir savaş suçu" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve sözleşmelere açıkça aykırı olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede 16 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ABD saldırılarında 123 kişinin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 247 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

ABD yönetiminin, sivillere yönelik doğrudan ve sistematik saldırılar ile altyapı ve sivil tesislerin yıkımından sorumlu tutulduğu açıklamada, Arap ve İslam halkları ile insan hakları kuruluşlarına "sokaklara çıkarak" ABD saldırılarına karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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