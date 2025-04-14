İsrail, Han Yunus'ta Bir Evi Bombaladı! 5 Filistinli Öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki bir evi bombaladı. Saldırıda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Han Yunus'ta Bir Evi Bombaladı! 5 Filistinli Öldü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Huzaa beldesinde bir ev İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Han Yunus'un güney bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu. Sağlık kaynakları, söz konusu saldırı sonrasında Gazze'deki Avrupa Hastanesine 5 kişinin cenazesi ile birkaç yaralının getirildiğini açıkladı.

Güneydeki Refah kentinin Mavasi bölgesinde deniz kıyısındaki balıkçı teknelerine açılan ateş sonucu ise bir balıkçı yaralandı. Kentin kuzeyindeki bölgelerde bulunan konutlar da İsrail ordusunun bombardımanına maruz kaldı.

Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusu da İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze'nin doğusundaki Şaaf bölgesi ise İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

ATEŞKESİ BOZUP SALDIRIYA GEÇTİLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1574 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 115 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 944’e yaralıların sayısı 116 bin 156’ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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