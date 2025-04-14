Güney Kore'de Tarihi Yargılama! Yoon'un Kaderi Mahkemede

Güney Kore’de, sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı.

Güney Kore'de Tarihi Yargılama! Yoon'un Kaderi Mahkemede

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Yoon, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mahkeme salonunda görüntü ve fotoğraf alınmasına ise yasal düzenlemeler gereği izin verilmedi.

Güney Kore anayasasına göre, “ayaklanma çıkarmak” suçundan yargılananlar, ömür boyu hapis ya da idam cezası alabiliyor.

YOON AZLEDİLMİŞTİ

3 Aralık 2024’te, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu karar, meclis tarafından yapılan oylamayla geri çekilmiş ve Bakanlar Kurulunun onayıyla yürürlükten kaldırılmıştı.

14 Aralık 2024’te Ulusal Meclis, Yoon’un görevden azli yönünde oylama yaparak süreci başlatmıştı. Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan’da aldığı kararla meclisin talebini onaylamış ve Yoon’un görevine son verilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Güney Kore
Nobel Ödüllü Yazar Hayatını Kaybetti Nobel Ödüllü Yazar Hayatını Kaybetti
2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde 2025’te Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapılacak mı? Gözler MEB'in Açıklayacağı Takvimde
Whatsapp ve Instagram Satılabilir! Zuckerberg'in O Sözleri Kanıt Oldu, Dava Bugün Başlıyor Whatsapp ve Instagram Satılabilir! Zuckerberg'in O Sözleri Kanıt Oldu
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle İlk Dakikada Fark Edilirsiniz Yeni Tanıştığınız Birinin Dikkatini Çekmenin 4 Etkili Yolu: Bu Yöntemle Anında Fark Edilirsiniz
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Evlilikte 'Uzay' Krizi: Sabancı Çifti Boşanıyor mu? Sabancı Çifti Boşanıyor mu?