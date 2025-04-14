İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 4 Kişi Daha Öldü
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesine de hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda en az 1 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi bombalamış, saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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