Japonya ABD'nin Ek Gümrük Vergisi Kararına Temkinli

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin ek gümrük vergisi kararlarına misilleme uygulamayı planlamadıklarını söyledi. İşiba, bu karara gerekçe olarak olası enflasyon artışını gösterdi.

Japonya ABD'nin Ek Gümrük Vergisi Kararına Temkinli

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyayı sarsan gümrük vergisi kararlarına ilişkin Japonya’dan bir açıklama geldi. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, parlamento oturumunda, ABD'nin otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin ithalatına yönelik uyguladığı tarifeleri artırmasına karşılık Japonya'nın misilleme tarife uygulamayı planlamadığını söyledi.

İşiba, ABD'den ithal edilen ürünlere daha yüksek vergi uygulamanın Japonya'daki enflasyonu artırabileceğini söyledi.

Söz konusu tarifelere ilişkin ABD ile yapılacak müzakereleri hızlı şekilde sonuçlandırmak adına taviz vermeyi düşünmediklerini kaydeden İşiba, “Yükselen enerji ve gıda fiyatlarının etkisi altındayken, misilleme tarifelerinin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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