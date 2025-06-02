Trump'tan 45 Milyon Dolarlık Doğum Günü... ABD Endişeli! 'Ortalık Yangın Yerine Dönecek'

ABD Başkanı Trump, ordunun 250. yıl dönümünü kendi doğum gününde kutlamaya karar verdi. Gelecek haftalarda düzenlenecek askeri geçit töreninin 16 milyon dolarlık hasara neden olabileceği öğrenilirken, tören maliyetinin toplamda 45 milyon dolara mal olacağı düşünülüyor.

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Trump'tan 45 Milyon Dolarlık Doğum Günü... ABD Endişeli! 'Ortalık Yangın Yerine Dönecek'

Göreve resmen başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri radikal hamleleri ve tartışmalı kararlarıyla ilginç bir siyasi figür haline gelen ABD Başkanı Donald Trump, yine ülkesinde tartışma yaratan bir karara imza attı. Başkan Trump, kendi doğum günü için düzenlenecek askeri geçit töreninin maliyetiyle ABD vatandaşlarının tepkisini topladı.

14 Haziran'da düzenlenecek ve ordunun 250. yıl dönümünü de kutlayacak olan geçit töreni başkanın 79. doğum gününde düzenlenirken, maliyetinin yaklaşık 45 milyon dolar olacağı öngörülüyor. Trump'ın doğum günü "organizasyonunun" maliyeti içinde, başkent Washington'da 16 milyon dolarlık hasara neden olabilme ihtimali de var.

Trump'tan 45 Milyon Dolarlık Doğum Günü... ABD Endişeli! 'Ortalık Yangın Yerine Dönecek' - Resim : 1

7 BİN ASKER YÜRÜYECEK

Organizatörler, geçit töreninin 28 M1A1 tankı, 28 Bradley savaş aracı, 28 Stryker zırhlı savaş aracı ve topçu fırlatıcıları olmak üzere 130 kadar araçtan oluşacağını açıkladı. Bunun yanında 50'den fazla helikopter uçuşu yapılacağı ve 7 bin askerin törende yürüyeceği öğrenildi.

'DÜZEN BOZULACAK'

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise bu tören konusunda pek hevesli değil. Bowser, tankların ve zırhlı araçların yollara hasar vereceğini düşündüğünü açıklayarak, bu hasarın boyutu konusunda da endişeli olduğunu belirtti. Başkan Bowser, tören sebebiyle düzenin bozulacağını düşünüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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