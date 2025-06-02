Güneş'te Dev Patlama! Dünya'yı da Vuracak: Tarih Verildi, Alarma Geçildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te 30 Mayıs'ta şiddetli bir patlama meydana geldiğini açıkladı. NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından yapılan açıklamada an itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiği uyarısı verildi.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasının beklendiği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara neden olabileceğine işaret edildi.

YARINDAN SONRA GERİLEYECEK

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği ifade edilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren de etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceği bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA