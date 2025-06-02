Güneş'te Dev Patlama! Dünya'yı da Vuracak: Tarih Verildi, Alarma Geçildi

Güneş'te 30 Mayıs'ta şiddetli bir patlama yaşandığını açıklayan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiğini belirterek uyarıda bulundu. Kuruluş, bu durumun ne zaman sona ereceğini de bildirdi.

Son Güncelleme:
Güneş'te Dev Patlama! Dünya'yı da Vuracak: Tarih Verildi, Alarma Geçildi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'te 30 Mayıs'ta şiddetli bir patlama meydana geldiğini açıkladı. NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) tarafından yapılan açıklamada an itibarıyla Dünya'da "şiddetli (G4)" düzeyde jeomanyetik fırtına gözlemlendiği uyarısı verildi.

Açıklamada, söz konusu fırtınanın elektrik altyapısı, uydu sistemleri ve navigasyon sinyalleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasının beklendiği, bunun da özellikle elektrik iletim hatlarında voltaj kontrol sorunlarına ve geçici aksamalara neden olabileceğine işaret edildi.

Güneş'te Dev Patlama! Dünya'yı da Vuracak: Tarih Verildi, Alarma Geçildi - Resim : 1

YARINDAN SONRA GERİLEYECEK

1 ve 2 Haziran boyunca şiddetli fırtına seviyelerinin devam edebileceği ifade edilen açıklamada, 3 Haziran'dan itibaren de etkisinin hafif-orta (G1-G2) seviyelere gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, özellikle yüksek bölgelerde Kuzey Işıklarını gözlemlemenin mümkün olabileceği bilgisine de yer verildi.

Sinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire YaralıSinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire YaralıGüncel
Çin'de Kimya Fabrikasında Patlama! 500 İşçi ÇalışıyorduÇin'de Kimya Fabrikasında Patlama! 500 İşçi ÇalışıyorduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Güneş Patlama
Son Güncelleme:
Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata Uzmanlar Uyardı: Kurban Eti Saklamada En Büyük Hata
Elon Musk'tan Trump Yönetimine Eleştiri: 'Hayal Kırıklığına Uğradım' Elon Musk'tan Trump Yönetimine Eleştiri
Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı Kahve İçmenin Bir Faydası Daha Ortaya Çıktı
1990'lı Yıllardan Bu Yana Bir İlk! THY Uçağında Alarm THY Uçağında Alarm
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik Ulaşımda Flaş Karar: Bugün İtibarıyla Yürürlüğe Girdi! Toplu Taşımada Büyük Değişiklik
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi