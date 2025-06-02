1990'lı Yıllardan Bu Yana Bir İlk! THY Uçağında Alarm

Colorado’da, Türk Hava Yolları uçağıyla Denver’a gelen yolcular arasında 6 kızamık vakası tespit edildi. Eyalette 1990’lardan beri görülen ilk salgın alarm yarattı.

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1990'lı Yıllardan Bu Yana Bir İlk! THY Uçağında Alarm

ABD Colorado Eyalet Sağlık Dairesi (CDPHE), 13 Mayıs’ta Denver Uluslararası Havalimanı’na inen Türk Hava Yolları uçağıyla bağlantılı 6 kızamık vakası bildirdi. Beşi Colorado sakini olan hastalardan biri aşılı bir yetişkin, ikisi ise havalimanında enfekte olduğu düşünülen aşısız yetişkinler.

Salgının kaynağı, uçakta bulunan ve başka eyalette yaşayan bir yolcu olarak belirlendi. Bu kişi, ertesi gün eyaletten ayrıldı. Uçakta bulunan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, uçakta veya havalimanında bulunanların kızamık belirtilerine karşı dikkatli olmalarını ve sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi.

Kızamık, aşısız kişilerde yüzde 90 bulaşma riski taşıyan, ateş, öksürük ve döküntüyle seyreden ciddi bir hastalık. ABD’de 2000’de yok edildiği açıklanan kızamık, son yıllarda vaka sayıları 1000’i aşarak yeniden yükselişte.

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Kaynak: Haber Merkezi

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