THY’den Sudan Ucuza Bilet: Yüzde 80 İndirimle Uçuran Kampanya Başladı

Türk Hava Yolları (THY), Afrika Günü’ne özel düzenlediği kampanyayla seyahatseverlerin yüzünü güldürdü. THY, Afrika’ya yapılacak uçuşlarda yüzde 80’e varan indirim fırsatı sunduğunu duyurdu.

THY’den Sudan Ucuza Bilet: Yüzde 80 İndirimle Uçuran Kampanya Başladı

Kampanya kapsamında, 25 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak Afrika uçuşlarında büyük indirimler uygulanacak. Sınırlı kontenjanla geçerli olan bu kampanya, Afrika’yı keşfetmek isteyen yolcular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN UÇUŞ ROTALARI VE FİYATLARI

İstanbul kalkışlı bazı bölgeler için belirlenen indirimli bilet fiyatları şu şekilde:

Darüsselam: 399 USD

Mauritius: 515 USD

Cape Town: 474 USD

Kahire: 100 USD

Lagos: 630 USD

Nairobi: 284 USD

THY’den Sudan Ucuza Bilet: Yüzde 80 İndirimle Uçuran Kampanya Başladı - Resim : 1

DETAYLAR THY PLATFORMUNDA

Yüzde 80’e varan indirim fırsatından yararlanmak isteyen yolcular, kampanyaya dahil olan rotalar, uçuş tarihleri ve kontenjan detaylarına THY’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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