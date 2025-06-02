ABD'de Ev Partisine Silahlı Saldırı! 80 El Ateş Edildi... Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin North Carolina eyaletinde parti sırasında düzenlenen silahlı saldırı bir kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına yol açtı. Yaklaşık 80 el ateş edilen olayda, panikleyen davetliler kaçışarak veya saklanarak hayatta kalmaya çalıştı.

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ABD'de Ev Partisine Silahlı Saldırı! 80 El Ateş Edildi... Ölü ve Yaralılar Var

ABD'nin North Carolina eyaletine bağlı Catawba County bölgesinde bir ev partisinde düzenlenen silahlı saldırı, dehşet saçtı. Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, yerel saatle 01.00 sıralarında başlayan saldırıda yaklaşık 80 el ateş edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

SEBEP GÜRÜLTÜ MÜ?

Şerif Yardımcısı Aaron Turk yaptığı açıklamada, saldırının genellikle sessiz olan bir mahallede, Hickory kentinin yaklaşık 11 kilometre güneyinde gerçekleştiğini belirtti. Saldırıdan yaklaşık iki saat önce, gürültü nedeniyle başka bir evden şikayet geldiği ve polisin partiye müdahale ettiği bildirildi. Ancak bu olayın saldırıyla doğrudan bağlantılı olmadığı düşünülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını aktardı. Saldırı sırasında evde bulunan kişilerin büyük çoğunluğu panik içinde kaçtı ya da saklanarak kurtulmaya çalıştı. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptıktan sonra saldırgan ya da saldırganları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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