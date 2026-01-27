Suriye Cephesinde Sıcak Gelişme: Trump, Şara'yla Görüştü

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla 'çok iyi' bir görüşme yaptıklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
Suriye Cephesinde Sıcak Gelişme: Trump, Şara'yla Görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla telefonda görüştüğünü duyurdu. Trump, seçim çalışmaları kapsamında Iowa’ya gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye lideriyle yapılan görüşmeye değinen Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz" dedi. Trump’ın görüşmeye dair ayrıntı paylaşmadı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklama, sahadaki gerilimin tırmandığı bir süreçte geldi. Suriye’nin kuzeyinde Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasında çatışmalar sürerken, bölgede tutulan IŞİD mensubu tutukluların Irak’a taşınmasına yönelik karar da yeni bir güvenlik tartışmasını beraberinde getirdi. Bu arada YPG ile Suriye yönetimi arasında yeni bir anlaşmaya varıldığı bildirilse de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Suriye Donald Trump Ahmed Şara
Son Güncelleme:
