Antalya'da Hortum, Sel Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Mavikent Yenicepınar'a doğru ortalama 300 metre eninde bir hortum meydana geldiğini belirterek, "Burada 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tabii gece olunca çok fazla göremiyoruz, elektrik de kesik olunca. Allah'a çok şükür, hamdolsun can kaybımız yok, yaralımız yok. Gündüz vakti olsaydı, seraların içinde mutlaka çalışanlar olurdu. Akşam ezanı ve yemeğinden sonra meydana geldi. Tüm çiftçilere geçmiş olsun" dedi.