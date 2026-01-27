Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, yeni kar dalgası için 14-15 Şubat sonrasını işaret ederek İstanbul dahil birçok bölgeyi uyardı.

Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
Yılbaşında ve 18-19 Ocak’ta görülen kar yağışlarının ardından hava yeniden ısındı. Dr. Güven Özdemir, ocak ayında yaşanan iki kar yağışının farklı sistemlerden kaynaklandığını belirtti. Yılbaşı dönemindeki karın kutup kökenli soğuk hava ile oluştuğunu, ancak batı bölgelerde sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle kısa sürede eridiğini söyledi. 18-19 Ocak’taki sistemin ise daha küçük ölçekli ve hızlı hareket eden bir yapı olduğunu, bu yüzden yaklaşık 24 saat içinde etkisini kaybettiğini vurguladı.

İSTANBUL’A YAĞMUR, LODOS VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İstanbul’da bugün ve yarın yağmur geçişleri olacağını belirten Özdemir, perşembe günü lodosla birlikte sıcaklıkların 15 derece civarına çıkacağını söyledi. Cuma günü yurt genelinde yağmurun etkili olacağını, hafta sonu da yağışların süreceğini ifade eden uzman, pazar gecesinden itibaren iç kesimlerde kar ihtimalinin artacağını, pazartesi günü ise İstanbul’da karla karışık yağmur görülebileceğini dile getirdi.

ŞUBAT ORTASI İÇİN KAR SİNYALİ

Şubat ayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Güven Özdemir, ayın ilk günlerinde güçlü bir kar beklentisi olmadığını ancak 14-15 Şubat’tan sonra kar sistemlerinin oluşma ihtimalinin yüzde 50’nin üzerine çıktığını açıkladı. Bu sistemin İstanbul dahil yurdun büyük bölümünde etkili olabileceğini, Rusya üzerinden gelecek sert bir soğuk hava dalgası durumunda kar yağışının daha kuvvetli görülebileceğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet

