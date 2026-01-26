Meteoroloji 81 İl İçin Tarih Verdi: Türkiye Genelinde Alarm! Harita Kırmızıya Döndü, Etkisi Günlerce Sürecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış eğilimini sürdürse de yağışlı sistem yurt genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu hariç birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini, rüzgarın ise bazı kesimlerde fırtına şiddetine ulaşacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gün içinde peş peşe uyarılar yapıldı.

9 İL İÇİN ALARM

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya’da yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden saatte 50-90 kilometre hızla eserek zaman zaman fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR, YAĞIŞ DA GELİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde yükselmeye devam edeceği, Güneydoğu Anadolu’da ise mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, hafta sonuna doğru yağışlı hava dalgasının etkisini genişleteceği belirtiliyor.

Meteoroloji, pazar günü itibarıyla yağışların Türkiye genelinde yaygınlaşarak 81 ili etkileyeceğini duyurdu.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksama gibi risklere karşı da tedbir çağrısı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir’in batısında yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir. Sabah ve gece pus ve sis görülecek.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinden başlayarak sağanak yağış etkili olacak. Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli yağış, güney yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AKDENİZ

Batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Antalya çevreleri ile Burdur’un doğusunda yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar batı kesimlerde fırtına şeklinde esecek.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde sis etkili olacak.

BATI KARADENİZ

Akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak görülecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, genel olarak puslu ve sisli bir hava hakim olacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgede pus ve sis görülecek. Kar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması isteniyor.

