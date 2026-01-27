EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle elektrik bağlantı işlemleri dijital ortama taşınırken, lisanssız üretim tesislerinin şebekeye bağlantı kuralları yeniden düzenlendi. Dağıtım şirketlerine 7/24 online başvuru sistemi zorunluluğu getirilirken, trafo, hat ve katılım bedeline ilişkin yeni uygulamalar da yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ‘Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerle birlikte elektrik bağlantı süreçlerinde dijitalleşme sağlanması ve lisanssız elektrik üretimine ilişkin bağlantı kurallarının güncellenmesi amaçlandı.

Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından yapılan düzenleme ile elektrik bağlantı başvuruları dijital ortama taşınırken lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye bağlantı esasları yeniden belirlendi. Başvurular artık dağıtım şirketlerinin internet siteleri üzerinden yapılacak.

Dağıtım şirketleri 7 gün 24 saat çalışan online sistem kuracak. Lisanssız üretim tesisleri için bağlantı mesafelerine sınır getirildi ve ortak hat ve trafo kurulmasına imkan tanındı. Şebeke yatırımlarını yapan yatırımcıya, sonradan gelen kullanıcılar katılım bedeli ödeyecek. Ayrıca, tarımsal ve kırsal bağlantılara ilişkin yeni kriterler getirildi.

