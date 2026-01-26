Araç Sahipleri Dikkat: Benzine Zam Geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1,11 kuruş zam geliyor. Söz konusu zam salı gününden itibaren geçerli olacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; benzine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 kuruş zam geliyor.

Geçen hafta da motorinin litre fiyatına 2,43 lira zam yapılmıştı.

GÜNCEL FİYATLAR NE?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
  • Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
  • Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: NTV

