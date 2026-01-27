Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki katlı ahşap evinde çıkan yangının ardından Selahattin Çamyar (67), evine yaklaşık 10 metre mesafede bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar’a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

AĞACA ASILI BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde bir ağaca asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çamyar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son dönemde bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: DHA