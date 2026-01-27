Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangının ardından, ev sahibi Selahattin Çamyar eviyle yaklaşık 10 metre mesafedeki bir ağaçta asılı halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz belirlenemedi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki katlı ahşap evinde çıkan yangının ardından Selahattin Çamyar (67), evine yaklaşık 10 metre mesafede bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar’a ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm - Resim : 1

AĞACA ASILI BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından çevrede inceleme yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ı yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde bir ağaca asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çamyar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son dönemde bunalımda olduğu öne sürülen Çamyar’ın ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

