'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başlıyor: 'Kaçmadım, Buradayım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası' olarak bilinen ve geçen yıl Türkiye gündemini sarsan soruşturmada ilk duruşma bugün Silivri’de görülüyor. Aralarında 6'sı görevden uzalaştırılan 7 CHP’li belediye başkanının da bulunduğu toplam 200 sanık, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İşte dakika dakika sıcak gelişmeler...

11.40 DURUŞMA BAŞLADI

Mahkeme Başkanı, "Kurallara uyulmazsa duruşma disiplini bozulursa izleyici olmadan devam ederiz" dedi. Mahkeme heyeti, "Katılımcıların ses ve görüntü kaydı alması kesinlikle yasaktır. Sıfatına bakılmaksızın bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" açıklaması yaptı. Duruşma saat 11.40'ta başladı.

11.30 TUTUKLU BAŞKANLAR SALONDA

Tutuklu bulunan belediye başkanları 11.30'da alkışlar eşliğinde salona girdi. Mahkeme heyeti de salonda yerini aldı.

Salondaki kalabalık nedeniyle gürültü olduğunu belirten Başkan, "Bu tarz davranışlardan kaçınalım. 400 dosyamız var bu dosyanın onlardan farkı yok. Kalabalık olması nedeniyle tedbirler aldık. Çağlayan’da ne kural uygulanıyorsa burada da öyle olacak. Bizim uydurduğumuz kurallar değil. CMK uyarında yapıldı bunlar. Herkes üzerine düşen kurallara uygun davranmalı. Olabildiğince bu yargılamayı sağlıklı şekilde bitirmek bizim öncelikli amacımız. Aksi davranışları kesinlikle men edeceğiz. İzleyiciler tarafından az önceki gibi duruşma disiplini bozulacak olursa izleyiciler olmadan devam ederiz. Emin olun. Basın mensubu arkadaşlar için cep telefonunun ses ve görüntü almak üzere kullanılması yasak. Meslek yaşantımda hiç uygulamadım ama izleyicilerin duruşma disiplinini bozması halinde salondan zorla çıkarma ve disiplin cezası olacak" dedi.

10.50 'KAÇMADIM, BURADAYIM'

İddianamede ‘örgüt lideri’ olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşmaya geldi. Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım, buradayım" dedi.

10.00 CHP'Lİ İSİMLER ADLİYEDE

Duruşmayı takip etmek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP PM üyesi Tolga Sağ, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve TBB Başkanvekili Vahap Şener salona geldi.

KİM İÇİN NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Hazırlanan iddianamede, 'örgüt lideri' olarak olduğu belirtilen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, CHP’li belediye başkanları hakkında ihale süreçlerine müdahale, rüşvet ve resmi belgelerde usulsüzlük iddiaları temelinde farklı suçlamalar yöneltildi.

Başkanlar için talep edilen cezalar ve isnat edilen suçlar şöyle:

Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı)

Akpolat hakkında; suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak, rüşvet almak, resmi ve özel belgede sahtecilik, kamu kurumunu zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarıyla 159 yıldan 415 yıla kadar hapis cezası istendi.

Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı)

Çaykara’nın, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet alma suçlarını işlediği iddiasıyla 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ahmet Özer (Esenyurt Belediye Başkanı)

Özer hakkında, ihaleye fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltildi; 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)

Karalar’ın, rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarını işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Oya Tekin (Seyhan Belediye Başkanı)

Tekin hakkında, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamalarıyla 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kadir Aydar (Ceyhan Belediye Başkanı)

Aydar’ın, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlarını işlediği öne sürülerek 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı)

Tutdere hakkında ise rüşvet alma suçlaması yöneltildi ve 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA