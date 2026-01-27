Bakan Fidan'dan AB Mesajı: Öncelik Gümrük Birliği ve Vizede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan tıkanıklıklara işaret etti. Bakan Fidan, Türkiye’nin önünde iki temel hedef bulunduğunu belirterek, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinin hayata geçirilmesinin öncelikli konular olduğunu ifade etti. Bu başlıkların nasıl ilerletilebileceğine dair Fransız mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Türkiye-Fransa ilişkilerinin ele alındığı görüşmede bölgesel ve küresel meselelerin de gündeme geldiğini aktaran Fidan, NATO ve Avrupa güvenliği çerçevesinde iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca Suriye, Gazze, İran, Rusya-Ukrayna savaşı ve Akdeniz güvenliği gibi konuların ele alındığını belirtti. Fidan, IŞİD'le mücadelenin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.

