Külliye'de Kritik Zirve: Türkiye ile Nijerya Arasında 9 İş Birliği Anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile Nijerya arasında ticaret, enerji, savunma sanayisi, eğitim ve güvenlik alanlarını kapsayan 9 iş birliği anlaşması imzalandı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefinin teyit edildiğini açıkladı.

BİRÇOK KONU ELE ALINDI

Nijerya’nın 230 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika’da Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, iki ülkenin İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda da yakın iş birliği yürüttüğünü söyledi. Görüşmelerde ticaret ve yatırımların yanı sıra enerji, savunma sanayisi ve eğitim alanlarındaki potansiyelin kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti. Erdoğan, Nijerya’nın Afrika’nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijeryalı kuruluşlarla iş birliğine önem verdiklerini ifade etti. Ayrıca TİKA’nın Abuja’da ofis açmasının, kalkınma iş birliğine katkı sağlayacağını söyledi.

TERÖRLE MÜCADELE BAŞLIĞI

Terörle mücadele konusunun da gündemde olduğunu belirten Erdoğan, askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesini Nijerya ile paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti. Eğitim alanında ise Maarif Vakfı’nın Nijerya’daki faaliyetlerinin genişletileceğini ve imzalanan yeni anlaşmayla bu iş birliğinin güçlendirileceğini ifade etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu da Türkiye ile iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirterek, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda ortak irade ortaya koyduklarını söyledi. Terörle mücadelede Türkiye’nin desteğini önemsediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı bir yemek verdi.