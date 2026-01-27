İletişim Başkanı Duran'dan Kritik 'Kürtler ve Suriye' Uyarısı: 'Toplumsal Fay Hatları Tetikleniyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de "Kürtler hedef alınıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek uyarıda bulundu. Duran, bazı siyasi çevrelerin Suriye üzerinden toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’de "Kürtler hedef alınıyor" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür söylemlerin bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeyi amaçladığını söyledi.

Duran, yaptığı açıklamada, toplumu ayrıştıran değil birleştiren bir dilin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı. Gerçeklerin çarpıtılmaması gerektiğini belirten Duran, ortak akıl ve birlik duygusuna dikkat çekti. Türkiye’nin mücadelesinin etnik kimliklere karşı olmadığını ifade eden Duran, "Türkiye’nin mücadelesi terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Hedef, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasının önlenmesidir" dedi.

BARIŞ ÇAĞRISI

Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine yönelik her yapıcı adımın önemsendiğini kaydeden Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Suriye halkının barış ve huzur talebine dikkat çektiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, farklı etnik ve mezhepsel kimliklerin Suriye’de kardeşçe bir arada yaşama iradesine vurgu yaptığını aktaran Duran, Türkiye’nin 86 milyon vatandaşıyla birlikte bölgedeki milyonlar için güvenli bir sığınak olduğunu ifade etti. Duran, 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' sürecine zarar vermek isteyen girişimlere fırsat verilmeyeceğini belirtti.

