AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Refahiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.1 kilometre.

