AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem

AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'da saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.64 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssü Refahiye. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Refahiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14.64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.1 kilometre.

