AFAD ve Kandilli Duyurdu, Erzincan'da Deprem
AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'da saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 14.64 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssü Refahiye. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Refahiye ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14.64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre depremin derinliği 8.1 kilometre.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 27, 2026
ALACATLI-REFAHIYE (ERZINCAN) https://t.co/DHtKWV3HJO
27.01.2026, 14:40:17 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: