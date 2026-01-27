Korumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha! Pınar'ı Sokak Ortasında Öldürdü
Giderek artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Manisa'da Pınar K. isimli kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan erkek tarafından tabancayla vurularak katledildi. Kaçmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Pınar K. (41) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6222 Sokak'ta, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ayrı yaşadığı eşi H.K. (41) ile karşılaştı.
H.K., çıkan tartışmada karısına tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cinayetin ardından otomobiliyle uzaklaşmaya çalışan H.K., polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
