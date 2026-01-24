Bahçeli tv100'e Konuştu: Süreçten Suriye’ye, Kudüs’ten İran’a Kritik Mesajlar! Öcalan Kilim Hediye Etmiş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e ve tv100 programcısı Başak Şengül'e özel açıklamalarda bulundu. MHP Lideri Bahçeli, DEM partililerle tokalaşmasına dair ilk kez konuştu.

DEM PARTİ'YLE TOKALAŞMA

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı. O tokalaşma anlıktı! Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım. Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar.

'TERÖRÜ YOK ETMENİN YOLU BUDUR'

* Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra "Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun” dedim ve 'terörist elebaşı' ifadesinden 'kurucu önderlik' tanımına geçtim. A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.

HEDİYE KİLİM

* 12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.

'AHMET TÜRK GÖREVİNE İADE EDİLMELİ'

* Ahmet Türk ile sohbet ederken ona 'ağa' derim. Kendisiyle görüşmemizde "Mardin’i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?" dedim ve ekledim; Mardin’i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik "Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok" dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli.

AHMET ÖZER KARARINA TEPKİ

* (Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası) Bu karar doğru olmamıştır. Terörsüz Türkiye süreci konuşulurken doğru değildir.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

* Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin politikaları ve beklentileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

* Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir! Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir.

* CHP için son dönemde 4 'S' var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu: Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya...

PARTİ TRANSFERLERİ

* Biz parti geçişlerine sıcak bakmıyoruz. Burada yıllarını verip emek harcayan arkadaşlarımız yetişmiş kıymetli kardeşlerimiz var. Ama bakıyoruz bizden ayrılan arkadaşlar 7 parti kurmuşlar yedi veren gülü gibiyiz.

KUDÜS MESAJI

* Sayın Cumhurbaşkanı “Dünya 5’ten büyüktür” diyor. Ona şunu söyledim: "Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?" Tarihte Şam ve Kudüs’ün fetihleri arasında bağ vardır. Şam’ı fetheden mutlaka Kudüs’ü fethetmiştir. Bölgede insanlar güvenecekleri güçlü bir lider arıyor.

ABD RAYDAN ÇIKMIŞTIR

* ABD Birleşmiş Milletler’i tamamen çökertmektedir, bertaraf etmektedir. Venezuela'da olanlar kabul edilemez. Maduro'yu kendi ülkesinden çıkardılar, New York'taki görüntülerini, hapishanedeki görüntülerini paylaştılar. Dünyaya mesaj gibi… Biz de 15 Temmuz hatırlatması yaptık. Orada bir direniş, bir karşı koyma vardı. Bu millet karşı durdu. Venezuela halkı da ses çıkarmalı, karşı durmalıydı. ABD raydan çıkmıştır. ABD kristal bir vazo gibi tuz buz olup 51 parçaya dönebilirler. Amerika vazosu kırılırsa 51 eyalet 51 parçaya bölünür.

İRAN’DAKİ TÜRKLERE ŞİFRELİ MESAJ

* İran’da olup bitenler önemli. Orada önemli oranda, 30-35 milyon Türk nüfusu var biliyorsunuz. Oraya bir mesaj gönderdim. Traktörlere mesajdı bu; “Traktörler tarlayı sürmeyin!”

