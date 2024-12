Succession Gerçek Oldu: Murdoch Ailesinde Miras Kavgası

ABD'nin Nevada eyaletindeki mahkeme, Fox ve News Corporation gibi medya şirketlerinin sahibi Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın, çocuklarıyla olan miras kavgası git büyüyerek sürüyor.

'KÖTÜ NİYETLE HAREKET ETME' DENİLDİ

The New York Times gazetesinin haberine göre, mahkeme tarafından görevlendirilen yetkili, Murdoch'un Eylül 2023'te Fox News’in muhafazakar çizgisini korumak için miras sözleşmesinde değişiklik yapmasına ilişkin davadaki görüşlerini sundu. Görevlendirilen yetkili yayınladığı 96 sayfalık görüşte, sözleşmede yapılan değişikliği "kötü niyetle hareket etme" olarak değerlendirirken, bunun "Lachlan'ın yönetici rollerini temelli güçlendirmek" için diğer varislerde yaratacağı etkilere bakılmaksızın atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Murdoch'ın avukatlar ise Rupert Murdoch ve oğlu Lachlan'ın karardan hayal kırıklığına uğradıklarını ve kararı temyize götürmeyi planladıklarını söyledi. Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunuyordu. Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini ise oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.

Rupert Murdoch, James, Elisabeth ve Prudence'in Fox News gibi kuruluşların editoryal politikasını "daha az muhafazakar" olacak şekilde değiştirebileceğini ve sürekli liderlik kavgaları çıkarabileceğini söylemiş, bunun aile şirketlerinin değerine zarar vereceğini belirtmişti.

MURDOCH'IN ABD’YE ETKİLERİ

Sahip olduğu medya imparatorluğuna Avustralya'nın Adelaide kentinde babasından miras kalan tek bir gazeteyle başlayan Murdoch'ın, ABD’nin sosyal ve siyasal hayatında özellikle 1996’da kurduğu Fox News televizyonu ile önemli etkileri oldu. Kurulduktan sonra 6 yılda CNN ve MSNBC gibi rakiplerini geride bırakan Fox News, özellikle ABD’deki Cumhuriyetçi ve muhafazakar kesime yönelik yayınlar yaptı.

News Corp, Wall Street Journal ve New York Post'a ek olarak bünyesinde İngiliz tabloidleri Times of London, The Sun ve Avustralya'da birçok medya kuruluşunu barındırıyor. Murdoch ailesinin net servetinin 20 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

SUCCESSION DİZİSİ

2018 - 2023 tarihleri arasında yayınlanan ve 19 Emmy dahil olmak üzere yüzlerce ödül kazanan Succession, dünyanın en başarılı medya şirketlerinden biri olan Waystar Royco'nun sahibi olan Logan Roy ve dört çocuğu arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Dizi, Logan Roy ile şirkete sahip olabilmek için birbirleriyle mücadele eden Kendall, Shiv ve Roman Roy kardeşlerin bu imparatorluğunun başına geçmek için güç savaşlarını anlatıyordu.

Dizideki medya imparatoru Logan Roy ve çocuklarının, Rupert Murdoch ile ailesinden ilham alınarak yazıldığı öne sürülmüştü. Murdoch ailesi bu iddiaları reddetse de dizideki birçok kilit hikayenin ailedeki gelişmeler ile benzerlikler taşıdığı belirtiliyor.

Kaynak: AA