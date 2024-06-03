93 yaşındaki medya patronu beşinci kez evlendi

93 yaşındaki Rupert Murdoch, cumartesi günü Kaliforniya'da 67 yaşındaki Elena Zhukova ile evlendi.

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93 yaşındaki medya patronu beşinci kez evlendi

Fox News, The Wall Street Journal ve New York Post gibi yayınlara sahip olan 93 yaşındaki Rupert Murdoch, özel hayatıyla gündemde. Medya patronu Murdoch, emekli moleküler biyolog Elena Zhukova ile evlendi.

Çifti, bu özel gününde yakınları da yalnız bırakmadı ve Murdoch'a ait olan Kaliforniya'daki üzüm bağlarındaki törene katıldılar.

93 yaşındaki Murdoch ve 67 yaşındaki Zhukova, geçen yaz ilişkiye başladıklarını açıklamış ve mart ayında da nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

MURDOCH'UN KALİFORNİYA'DAKİ ÇİFTLİĞİNDE DÜĞÜN

Rupert Murdoch ile Rus Elena Zhukova'nın düğünü Murdoch'un Kaliforniya’daki çiftliğinde gerçekleşti.

GELİN, RUS MİLYARDER ABRAMOVİC'İN ESKİ KAYINVALİDESİ

Emekli biyolog Elena Zhukova aynı zamanda Rus iş adamı Roman Abramovich’in eski kayınvalidesi. Elena Zhukova daha önce Rus petrol milyarderi Alexander Zhukov ile evliyken, sosyetik ve iş kadını olan kızları Dasha da 2017 yılına kadar Rus oligark Roman Abramovich ile evliydi.

Murdoch ise şimdiye kadar dört defa evlendi, ayrıca Zhukova ile birlikte olmadan önce Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı. Murdoch'ın bu dört evliliğinden altı çocuğu bulunuyor. Çocuklarının hepsi de medya imparatorluğunu yönetmede onunla birlikte çalıştı.

News Corp. ve Fox News'u kuran Murdoch, Eylül 2023'te de buradaki görevlerinden emekli oldu ve işleri oğlu Lachlan'a devretti.

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