Çin’den ‘Uzay’ Hamlesi! 5 Deney Uydusu Fırlattı

Uzay teknolojisinde ilerleme kaydeden Çin, bir hamle daha yaptı. Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya gönderdi. Edinilen bilgiye göre, uydular, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği ve bu işlemin Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA