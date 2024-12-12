Çin’den ‘Uzay’ Hamlesi! 5 Deney Uydusu Fırlattı

Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanmak üzere 5 uyduyu uzaya gönderdiğini duyurdu. Uyduların planlanan yörüngeye yerleştiği, görevin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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Çin’den ‘Uzay’ Hamlesi! 5 Deney Uydusu Fırlattı

Uzay teknolojisinde ilerleme kaydeden Çin, bir hamle daha yaptı. Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya gönderdi. Edinilen bilgiye göre, uydular, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Çin’den ‘Uzay’ Hamlesi! 5 Deney Uydusu Fırlattı - Resim : 1

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği ve bu işlemin Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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