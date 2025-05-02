Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve özel araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 2025 Yaşam Maliyeti Endeksi, Türkiye’deki şehirler arasında yaşam giderlerindeki çarpıcı farkı gözler önüne serdi. Kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel ihtiyaç harcamalarının değerlendirildiği çalışmada, bazı şehirlerde yaşamak diğerlerine kıyasla kat kat daha maliyetli hale geldi.

Yüksek enflasyonun etkisiyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar artan yaşam giderleriyle boğuşurken, büyükşehirlerden daha ekonomik bölgelere yöneliş dikkat çekiyor.