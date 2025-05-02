Türkiye'nin En Ekonomik Şehri Belli Oldu: Burada Kira, Gıda, Ulaşım Sudan Ucuz
2025 Yaşam Maliyeti Endeksi açıklandı. TÜİK ve özel araştırma şirketlerinin verilerine göre İstanbul en pahalı şehir olurken, kira, gıda ve ulaşım açısından Türkiye'nin en ekonomik şehri bakın neresi oldu...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve özel araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 2025 Yaşam Maliyeti Endeksi, Türkiye’deki şehirler arasında yaşam giderlerindeki çarpıcı farkı gözler önüne serdi. Kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel ihtiyaç harcamalarının değerlendirildiği çalışmada, bazı şehirlerde yaşamak diğerlerine kıyasla kat kat daha maliyetli hale geldi.
Yüksek enflasyonun etkisiyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar artan yaşam giderleriyle boğuşurken, büyükşehirlerden daha ekonomik bölgelere yöneliş dikkat çekiyor.
TÜRKİYE'NİN EN PAHALI ŞEHİRLERİ
Araştırmaya göre Türkiye’nin en pahalı şehirleri şu şekilde sıralandı:
İstanbul: Özellikle kira ve ulaşım masraflarındaki artışla zirvede yer aldı.
Muğla: Turizm kaynaklı konut fiyatları, yaşam maliyetini yukarı çekiyor.
İzmir: Kira ve gıda harcamalarındaki artış dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Antalya: Sezonluk fiyat artışları, özellikle yaz aylarında yaşamı pahalı hale getiriyor.
Ankara: Kamu personelinin yoğun olduğu şehirde, artan talep fiyatlara da yansıyor.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ ŞEHİRLERİ
Yaşam maliyetinin en düşük olduğu iller ise genellikle doğu bölgelerinde yer alıyor:
Ağrı: Türkiye genelinde en uygun yaşam koşullarına sahip şehir olarak öne çıkıyor.
Şırnak: Gıda ve konut harcamaları oldukça düşük seviyelerde.
Iğdır: Uygun kira oranlarıyla dikkat çekiyor.
Bitlis: Temel tüketim ürünlerinin ucuzluğu yaşam maliyetini düşürüyor.
Kars: Ulaşım ve enerji giderleri açısından avantajlı durumda.
HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENDİ?
Raporda, şehirler arası yaşam maliyeti karşılaştırması yapılırken şu kriterler esas alındı:
Ortalama kira fiyatları
Aylık gıda ve market harcamaları
Toplu taşıma ve yakıt giderleri
Kamu hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz) masrafları
Sağlık ve eğitim harcamaları
Tüm bu veriler, 81 ilde toplanarak nüfus yoğunluğu, gelir seviyesi ve bölgesel farklarla birlikte analiz edilerek endeks haline getirildi.