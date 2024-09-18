Ünlü Dizi Gerçek Oldu: Medya İmparatorluğunun Davası Başlıyor

Ünlü Murdoch ailesi, büyük ilgi gören televizyon dizisi Succession’a ilham veren ailelerden biriydi. Yine de Murdoch’lar bu konu hakkında yorum yapmayı her zaman reddetti. Fakat pazartesi günü itibariyle başlayacak davanın ayrıntılarına bakıldığında bu kesinlikle bir ‘Succession’ hikayesi.

Dava, milyarder Murdoch’ın ölümünden sonra News Corp ve Fox News’u kontrol etme yetkisinin ve en fazla oy hakkına sahip hisseyi kimin kazanacağının belirlenmesi için yapılacak ve 93 yaşındaki Murdoch’ı çocuklarıyla karşı karşıya getirecek.

Murdoch, 1960’lardan itibaren medya imparatorluğunu, önemli siyasi ve kamusal etkiye sahip, dünya çapında bir medya devi haline getirdi. İmparatorluğunda, Britanya’daki Times ve Sun ile ABD’deki Wall Street Journal gazetelerinin sahibi olan News Corporation ve Fox News’i yayınlayan Fox adlı şirketler bulunuyor. Ancak Murdoch’tan sonra bu büyük imparatorluğu kimin yöneteceği merak konusu olunca, 1999’da medya şirketlerinin sahibi olan Murdoch Aile Vakfı, halefiyet problemlerini çözmek için harekete geçti. Bu durum Murdoch’un en büyük çocuklarına şirketlerinde çeşitli görevler vermesine yol açtı.

Vakıf, ailenin News Corp ve Fox News yönetim kurullarında söz sahibi olabilmesi için sekiz oy hakkı tanıyor. Murdoch şu anda bu oyların dördünü kontrol ediyor ve en büyük çocuklarının her biri bir oydan sorumlu. Güven anlaşmasına göreyse Murdoch öldükten sonra oyları en büyük dört çocuğuna eşit olarak geçecek. Ancak fikir ayrılıkları ve siyasi görüş farklılıklarının aile içi çatışmalara yol açtı.

Medya patronu Murdoch, kendisiyle aynı sağcı görüşleri paylaştığı bilinen büyük oğlu Lachlan lehine Fox and News Corp başkanlığından istifa etti. Bu hamleden hoşlanmayan diğer çocuklar James, Elisabeth ve Prudence ise birleşip bu karara karşı harekete geçti. Nevada’nın Reno kendindeki Washoe İlçe Adliyesi’nde görülecek davada medya kuruluşlarının duruşmaya katılmasına izin verilmedi ve duruşmanın önümüzdeki hafta medya devi ve vakıfta adı geçen dört çocuğun ifadelerinin alınmasıyla başlaması bekleniyor.

Uzmanlara göreyse bu tür aile içi anlaşmazlıklar genellikle uzlaşmayla sonuçlanıyor. Ancak dava, bir tarafın temyiz etmeyi seçtiği bir kararla sonuçlanırsa uzayabiliyor.