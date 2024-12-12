Sırbistan'da 9 Kişiyi Öldürüp 12 Kişiyi Yaralayan Magandanın Cezası Belli Oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açarak 9 kişiyi öldüren, 12 kişiyi yaralayan saldırganın davası sonuçlandı. Belgrad'da görülen davada savcılık, sanıklardan Uros Blazic'e kasten öldürme ve yaralama, babası Radisa Blazic'e ise yasa dışı silah bulundurma nedeniyle ceza talep etti.

Mahkemede suçunu kabul eden ve öldürdüğü bazı kişileri tanıdığını ifade eden Blazic, saldırıyı gerçekleştirmek için herhangi bir motivasyonunun olmadığını iddia etti. Baba Blazic de yasa dışı silah bulundurma suçlamalarını reddetti.

Smederevo Yüksek Mahkemesi, 4 ay süren yargılama sonucu karar duruşmasında, Uros Blazic ve babası Radisa Blazic'e 20'şer yıl hapis cezası verdi.

Ülkedeki yasalar gereği, saldırıyı düzenlediğinde 21 yaşından küçük olan Uros Blazic'e müebbet verilemediğinden en yüksek sınırdan hapis cezası verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Blazic, 4 Mayıs 2023'te seyir halindeki otomobilden otomatik tüfekle ateş ederek 8 kişiyi öldürmüş ve 13 kişiyi yaralamıştı. Daha sonra yaralılardan 1 kişinin olaydan sonra hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 9'a yükselmişti.

Sırp polisi, Blazic'i yakalamak için "Kasırga" isimli operasyon başlatmış ve saklandığı yerde polisle çatışan saldırgan gözaltına alınmıştı.

Yetkililer, yaşanan olayı "terör eylemi" olarak adlandırmıştı.

Kaynak: AA