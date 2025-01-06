Kanada Başbakanı İstifa Etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa etti.

Kanada Başbakanı İstifa Etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Trudeau "Ben bir savaşçıyım çünkü bu ülkenin daha iyi olmasını istiyorum. 2024 martına kadar yeni bir meclis dönemi gerekiyor. Ailemle kariyerim hakkında görüşmelerde bulundum.

Çocuklarımla paylaştığım kararı sizinle de paylaşıyorum. Partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum." dedi.

TRUMP 'VALİ' DEMİŞTİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki önceki açıklamalarını yineledi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau için yeniden "vali' ifadesini tekrarlamıştı.

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