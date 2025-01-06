Pakistan'da Sis Hayatı Felç Etti

Pakistan'ın Lahor kentinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Ülkede kara ve hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

Pakistan'da Sis Hayatı Felç Etti

Pakistan’da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, ülkede hayat felç oldu. Ülkede hava ve kara trafiğinde aksaklık meydana geldi.

Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da görüş mesafesinin sabah saatlerinde 50 metrenin altına düştüğü belirtildi. Yetkililer, bölgede çok sayıda uçuşun ertelendiğini kaydederek, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

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