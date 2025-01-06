Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi Aşırı Sağcılara Verildi

Avusturya'da Karl Nehammer'in istifa kararının ardından Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdiğini kamuoyuna duyurdu. Ülkede 25 Ekim 2024'ten bu yana yürütülen 3'lü koalisyon görüşmelerinin hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bugün aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl’le görüştü.

Van der Bellen, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimin kazananı FPÖ ve partinin Genel Başkanı Herbert Kickl ile meclise giren partilerin koalisyon kurmaya karşı olduğunu, bu nedenle hükümet kurma görevini eski merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e verdiğini fakat Nehammer'in Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile 2 ayı aşkın süre devam ettirdiği görüşmelerden sonuç alamadığını ve görevi kendisine iade ettiğini aktardı.

Nehammer’in, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine görevlerinden istifa etme kararı aldığını kaydeden Van der Bellen, yerine gelen Christian Stocker'in FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi verilmesi durumunda görüşmelere hazır olduklarını söylediğini, bu açıklamanın ülke siyasetinde yeni bir duruma yol açtığını bildirdi. Van der Bellen, FPÖ Genel Başkanı Kickl'e ÖVP ile koalisyon görüşmelerinde bulunması için hükümet kurma yetkisini verdiğini belirtti.

Kaynak: DHA