24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 45 bin 854 Oldu

İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze'de can kaybı son 24 saatte 48 artarak 45 bin 854'e yükseldi. Bir günde 3 katliam yaptığı bildirilen İsrail'in saldırılarında yaralı sayısı da 109 bin 139'a çıktı.

24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 45 bin 854 Oldu

İsrail'in 458 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 48 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin yaralandığı belirtildi.

24 Saatte 3 Katliam! Gazze'de Can Kaybı 45 bin 854 Oldu - Resim : 1

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 854'e, yaralı sayısının da 109 bin 139'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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