Fransa'da 'Floriane' Alarmı! 19 Vilayete Uyarı Geldi

Fransa'da "Floriane Fırtınası" nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya döndü. Saatteki hızı 110 kilometre olarak tahmin edilen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

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Fransa'da 'Floriane' Alarmı! 19 Vilayete Uyarı Geldi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını açıkladı.

Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.

Fransa'da 'Floriane' Alarmı! 19 Vilayete Uyarı Geldi - Resim : 1

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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