Fransa'da 'Floriane' Alarmı! 19 Vilayete Uyarı Geldi
Fransa'da "Floriane Fırtınası" nedeniyle 19 vilayette alarm seviyesi turuncuya döndü. Saatteki hızı 110 kilometre olarak tahmin edilen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, Atlantik kıyılarından gelen Floriane Fırtınası'nın ülkenin kuzeyindeki Vendee vilayetinden başlayarak başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi üzerinde etkili olacağını açıkladı.
Fırtına nedeniyle Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Loiret, Eure-et-Loir, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Aisne, Marne, Meuse, Ardennes ve Loire et Rhone'da turuncu alarm verildi.
Saatteki hızı 110 kilometreyi bulacağı tahmin edilen Floriane Fırtınası'nın, akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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