Dünya Gündemine Oturan İddia: Kanada Başbakanı Trudeau İstifa Ediyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, hem lideri olduğu Liberal Parti hem de halktan gelen tepkiler nedeniyle 8 Ocak'ta yapılacak grup toplantısından önce istifa edeceği öne sürüldü. The Globe and Mail gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Trudeau'nun "görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği" bir zamanda açıklamak istediği öne sürüldü.

Haberde, parti içinde artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğinin bu kararı almasında etkili olduğu belirtildi.

Haberde, istifadan sonra, Trudeau'nun yerine Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ve eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gibi isimlerin gelebileceği, Maliye Bakanı Dominic LeBlanc'ın ise geçici lider olarak adının geçtiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA