12 Kişi Ölmüştü, Karadağ'da Göstericiler Sokağa Çıktı

Karadağ’da Aco Martinovic isimli saldırganın Cetinje'ye bağlı Bajice'de ateşli silahla gerçekleştirdiği birden fazla silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın saldırıyı gerçekleştirme nedeni henüz bilinmezken, öldürdüğü kişilerin arkadaşları ve yakını olduğu açıklandı. Ülkede saldırının ardından 3 günlük yas ilan edildi.

Saldırganın daha önce de yasa dışı silah bulundurmaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

Karadağ’da meydana gelen olayın ardından vatandaşlar ayağa kalktı. 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki için Cetinje ile başkent Podgoritsa'da gösteriler düzenlendi.

Cetinje'de düzenlenen gösteride, hayatını kaybedenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını belirten göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı.

Kaynak: DHA