Biden'dan Giderayak Katliam Desteği! İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı Kongre'de

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta dolacak görev süresinin sonuna yaklaşırken, İsrail'e bir son dakika desteği planladı. Biden, İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşmasıyla ilgili Kongre'ye bilgi verdi.

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Biden'dan Giderayak Katliam Desteği! İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı Kongre'de

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük destekçisi ABD olmaya devam ediyor. ABD'li yetkililer, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da kapsayan 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini Kongre'ye gayriresmi olarak sundu. Dışişleri Bakanlığı'nın anlaşmayı Kongre'ye "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma kabiliyetlerini takviye ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemek" için bir önlem olarak sunduğu bildirildi.

ABD'nin İsrail'in güvenliği için desteğini sürdüreceğini vurgulayan bir yetkili, "Başkan Joe Biden İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma, İran ve onun vekil örgütlerinin saldırganlığını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'in savunması için gerekli kabiliyetleri sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Biden'dan Giderayak Katliam Desteği! İsrail'e 8 Milyar Dolarlık Silah Satışı Kongre'de - Resim : 1

SATIŞ NELERİ İÇERİYOR?

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

Yetkililere göre, söz konusu satış kapsamında mühimmatın bir kısmının ABD'nin mevcut stoklarından temin edilmesi öngörülürken kalanının ise üretilip teslim edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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