New Orleans Saldırganıyla İlgili Dikkat Çeken ABD ve Avrupa Detayı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi pikapla kalabalığın arasına dalan ABD doğumlu Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı.

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, saldırganın hazırladığı EYP'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı belirtildi. Saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu ifade edilen haberde Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD doğumlu Shamsud-Din Jabbar, yılbaşı gecesi kiraladığı pikapla New Orleans şehrindeki Bourbon Caddesi'nde eğlenen kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Polis tarafından öldürülen saldırganın söz konusu bölgede çeşitli noktala patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıkmasının ardından bombalar etkisiz hale getirilmişti. Jabbar'ın evinde yapılan aramada federal yetkililer, garajdaki EYP yapımında kullanıldığına inanılan tehlikeli maddeler bulmuştu.

Kaynak: İHA