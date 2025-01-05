ABD'de Kara Kış Alarmı: Son 10 Yılın En Şiddetlisi Geliyor, 5 Eyalette Olağanüstü Hal İlan Edildi

ABD'de Yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi. ABD'nin farklı eyaletlerinin yetkililerinden hava durumuna ilişkin uyarılar yapılırken fırtına beklentisi nedeniyle 30 eyalette "alarm durumuna" geçildi. Ayrıca vatandaşlara evde kalmaları tavsiye edildi.

ABD'de beklenen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi, 2 bin uçuş ise ertelendi. Bunun yanı sıra bazı tren seferleri de iptal edildi.

SON 10 YILIN EN ŞİDDETLİSİ

Ağır kış şartlarının ülke genelinde 62 milyon kişiyi etkileyeceği öngörülürken ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine göre (NOAA) "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" bekleniyor.

Kaynak: AA